В Башкирии полицейский обвиняется в мошенничестве
УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Нефтекамске 31-летний бывший полицейский обвиняется в мошенничестве.
УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Нефтекамске 31-летний бывший полицейский обвиняется в мошенничестве.
Оперуполномоченный угрозыска «подрабатывал» ложными обещаниями закрыть уголовное дело за вознаграждение.
Граждане, обвинявшиеся в краже телефона и кредитном мошенничестве, перечислили ему по 20 тысяч рублей. Попался полицейский, когда принялся вымогать у местной жительницы 30 тысяч рублей, а та сообщила об этом в правоохранительные органы.
Сотрудник был уволен, суда он дожидается в следственном изоляторе. Дело передано в суд, сообщили в республиканской прокуратуре.