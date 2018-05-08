В Башкирии полицейский обвиняется в мошенничестве

Граждане, обвинявшиеся в краже телефона и кредитном мошенничестве, перечислили ему по 20 тысяч рублей. Попался полицейский, когда принялся вымогать у местной жительницы 30 тысяч рублей, а та сообщила об этом в правоохранительные органы.