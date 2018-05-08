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13:59 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии полицейский обвиняется в мошенничестве

УФА, 8 май 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Нефтекамске 31-летний бывший полицейский обвиняется в мошенничестве.

Оперуполномоченный угрозыска «подрабатывал» ложными обещаниями закрыть уголовное дело за вознаграждение.

Граждане, обвинявшиеся в краже телефона и кредитном мошенничестве, перечислили ему по 20 тысяч рублей. Попался полицейский, когда принялся вымогать у местной жительницы 30 тысяч рублей, а та сообщила об этом в правоохранительные органы.

Сотрудник был уволен, суда он дожидается в следственном изоляторе. Дело передано в суд, сообщили в республиканской прокуратуре.

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