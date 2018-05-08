Таможня и ФСБ пресекли контрабанду Dior из Азербайджана на Урал

Как пояснили в пресс-службе таможни, крупная партия обуви и одежды известного бренда была задекларирована как нитки и ткани. Получить товар должна была екатеринбургская фирма, которая выполняла функции посредника — логистической компании.

«Стоимость некоторых экземпляров достигает 500 тыс. рублей. Общая стоимость партии — 26 млн. Товар предназначался для реализации в магазинах Екатеринбурга, Санкт-Петербурга, Москвы и Краснодара», — рассказали ЕАН представители ведомства.

По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса РФ. За уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору представителям фирмы грозит до 5 лет лишения свободы.