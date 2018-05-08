Таможня и ФСБ пресекли контрабанду Dior из Азербайджана на Урал
Сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли нелегальную поставку дизайнерских вещей из Азербайджана в Екатеринбург. В операции участвовали сотрудники ФСБ.
Сотрудники Уральской оперативной таможни пресекли нелегальную поставку дизайнерских вещей из Азербайджана в Екатеринбург. В операции участвовали сотрудники ФСБ.
Как пояснили в
«Стоимость некоторых экземпляров достигает 500 тыс. рублей. Общая стоимость партии — 26 млн. Товар предназначался для реализации в магазинах Екатеринбурга,
По факту контрабанды возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса РФ. За уклонение от уплаты таможенных платежей группой лиц по предварительному сговору представителям фирмы грозит до 5 лет лишения свободы.
Товары переданы в региональное управление Росимущества.