Очевидцы: В центре Санкт-Петербурга взорвался грузовик
Сквозь черный дым виднелись языки пламени.
Сквозь черный дым виднелись языки пламени.
Огромный столб черного едкого дыма поднялся на десятки метров в небо на улице Марата в
— Взорвался грузовик на Социалистической. Пробка будет, — написали в группе «ДТП и ЧП |
Одни рассказывают, что слышали два хлопка, по звуку напоминающие полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости. Другие ничего не слышали, и только видели черный дым.
— Сообщение о пожаре поступило на телефон «01» в 13:47. У дома номер 66 по улице Марата по всей площади горел грузовой автомобиль, — сообщили «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» в ГУ МЧС России по городу.
На борьбу с огнем отправили 10 пожарных на двух красных машинах с мигалками. Сведения о пострадавших не поступали.
А вот проехать по Марата и Социалистической трудно — зеваки облепили все тротуары, а автомобилисты останавливались прямо на дороге, чтобы заснять пожар на свой смартфон.