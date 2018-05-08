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15:17 (мск), источник: Комсомольская правда

Очевидцы: В центре Санкт-Петербурга взорвался грузовик

Сквозь черный дым виднелись языки пламени.

Огромный столб черного едкого дыма поднялся на десятки метров в небо на улице Марата в Санкт-Петербурге. Позднее клубы окрасились во все оттенки серого. Горожане не сразу поняли, что произошло.

— Взорвался грузовик на Социалистической. Пробка будет, — написали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» ВКонтакте очевидцы, проходившие неподалеку от места ЧП.

Во время загрузки произошла ошибка.

Одни рассказывают, что слышали два хлопка, по звуку напоминающие полуденный выстрел из пушки в Петропавловской крепости. Другие ничего не слышали, и только видели черный дым.

— Сообщение о пожаре поступило на телефон «01» в 13:47. У дома номер 66 по улице Марата по всей площади горел грузовой автомобиль, — сообщили «Комсомольской правде в Санкт-Петербурге» в ГУ МЧС России по городу.

На борьбу с огнем отправили 10 пожарных на двух красных машинах с мигалками. Сведения о пострадавших не поступали.

А вот проехать по Марата и Социалистической трудно — зеваки облепили все тротуары, а автомобилисты останавливались прямо на дороге, чтобы заснять пожар на свой смартфон.

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