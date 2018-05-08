В Геленджике умер мужчина, упавший с надземного перехода на машину
По данным источника в правоохранительных органах, пострадавший скончался от неизлечимого заболевания, сообщает телеканал «360».
По данным источника в правоохранительных органах, пострадавший скончался от неизлечимого заболевания, сообщает телеканал «360».
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Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Мужчину госпитализировали, в полиции по факту произошедшего начали проводить проверку. Личность упавшего мужчины установили — это 40-летний местный житель.