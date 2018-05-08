В тройном ДТП на Космическом проспекте пострадали два водителя

Сегодня, 8 мая, около 14:00 часов на Космическом проспекте в Омске произошло тройное ДТП.

Как пояснили Om1.ru в отделе пропаганды регионального УГИБДД, 50-летний водитель автомобиля «Волга», поворачивая налево с улицы Василия Товстухо на Космический проспект, предположительно, не предоставил преимущества другим участникам движения. «Волга» на скорости врезалась в Nissan, который от удара отбросило на автомобиль Honda.