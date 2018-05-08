Верховный суд Татарстана оставил под стражей главу казанского оборонного ОКБ

Господин Гомзин выразил несогласие с решением Советского райсуда Казани, который в апреле этого года заключил его под стражу.

Напомним, Александру Гомзину инкриминируют три статьи УК РФ: нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1), мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ст. 159), злоупотребление полномочиями (ст. 201). По версии следствия, он может быть причастен к хищению денежных средств, выделенных на создание тяжелого беспилотника. По некоторым данным, речь идет о сумме в 900 млн руб.