Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Это удар»: Россия превзошла ожидания украинцев Крымским мостом
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
Кирстен Данст родила первенца
Туризм оказался очень вредным для окружающей среды
Папа римский с голубем мира: лучшие мемы о гостях Met Gala
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Папа римский с голубем мира: лучшие мемы о гостях Met Gala
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
Известный ведущий приобрел дорогое жилье в Подмосковье
Как обновить старую мебель: 11 примеров
Фоторепортажи
8На Гавайях проснулся вулкан Килауэа
10Историческая встреча лидеров двух Корей
15:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Верховный суд Татарстана оставил под стражей главу казанского оборонного ОКБ

Верховный суд (ВС) Татарстана рассмотрел апелляционную жалобу главы АО «Научно-производственное объединение “Опытно-конструкторское бюро им. М. П. Симонова”» (ОКБ) Александра Гомзина. Об этом «Ъ-Казань» сообщили в пресс-службе ВС.

Господин Гомзин выразил несогласие с решением Советского райсуда Казани, который в апреле этого года заключил его под стражу.

Напомним, Александру Гомзину инкриминируют три статьи УК РФ: нецелевое расходование бюджетных средств (ст. 285.1), мошенничество, совершенное в особо крупном размере (ст. 159), злоупотребление полномочиями (ст. 201). По версии следствия, он может быть причастен к хищению денежных средств, выделенных на создание тяжелого беспилотника. По некоторым данным, речь идет о сумме в 900 млн руб.

В ВС господин Гомзин, назвав уголовное дело «сфабрикованным», попросил отпустить его на свободу, например, под залог. Однако вышестоящая инстанция оставила его жалобу без удовлетворения.

Все новости региона
 Массовое закрытие ТРЦ вызвало недовольство в регионах
Пивовары просят не вводить ограничения на продажу продукции на ЧМ-2018
Медведев оценил исполнение нового указа Путина в 8 трлн рублей
Что будет с рублем после майских праздников
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
Писатель помог сыну с эссе по своей книге, но тот получил тройку
Подтвердился второй зарубежный визит Ким Чен Ына
Как ошибки в документах портят жизнь
В США оценили последствия ядерного удара со стороны России
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Встречай, РФПЛ! Все, что нужно знать о новичках Премьер-Лиги В ФНЛ определилась первая четверка
Авто
Новый недорогой кроссовер Volkswagen: тиражи будут огромными В марте этого года на Пекинском автосалоне был представлен концепт-кроссовер Volkswagen Powerful Family SUV: теперь стало известно, что его серийная версия будет называться Tharu
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Крым или Сочи? Где дешевле отдыхать этим летом
Съемки жилья: почему собственникам квартир лучше не следить за арендаторами
Минфин уточнил правила льготной ипотеки для семей с детьми
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь