На Кубани следователи проверяют информацию о разрушении памятника воинам-освободителям
Монумент является объектом культурного наследия регионального значения.
Монумент является объектом культурного наследия регионального значения.
В Славянский межрайонный следственный отдел краевого управления СКР из органов прокуратуры поступил материал о частичном разрушении монумента, воздвигнутого в честь
По предварительным данным, памятник советским воинам, погибшим в боях с фашистами, расположенный в хуторе Прорвенском Черноерковского сельского поселения Славянского района, в конце апреля в ходе реконструкционных работ разрушился. Установлено, что памятник является объектом культурного наследия регионального значения.
В настоящее время следователем выясняется соблюдение процедуры получения разрешения на реконструкцию, опрашиваются лица, осуществлявшие ремонтные работы, должностные лица администрации поселения, заключившие договор на выполнение работ, а также лица, на которых возложен контроль за их выполнением. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает «Югополису»