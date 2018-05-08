На Кубани следователи проверяют информацию о разрушении памятника воинам-освободителям

В Славянский межрайонный следственный отдел краевого управления СКР из органов прокуратуры поступил материал о частичном разрушении монумента, воздвигнутого в честь воинов-освободителей, погибших в годы Великой Отечественной войны.

По предварительным данным, памятник советским воинам, погибшим в боях с фашистами, расположенный в хуторе Прорвенском Черноерковского сельского поселения Славянского района, в конце апреля в ходе реконструкционных работ разрушился. Установлено, что памятник является объектом культурного наследия регионального значения.