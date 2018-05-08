Дело тагильской банды Ровшана Ленкоранского дошло до суда

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 13 членов ОПГ вора в законе Ровшана Ленкоранского, терроризировавшей бизнесменов и детдомовцев в Нижнем Тагиле и Верхней Салде. После того, как прокуратура утвердит обвинительное заключение, материалы будут направлены в суд. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Злоумышленников обвиняют в бандитизме, вымогательстве, разбое, незаконном обороте оружия, похищении документов, угрозе убийством, причинении средней тяжести вреда здоровью и нарушении неприкосновенности жилища.

По данным следствия, банда промышляла с 2015-го по 2016 год. Обвиняемые вымогали деньги у бизнесменов и бывших воспитанников детдомов. Потерпевшими по делу проходят 14 человек. Ущерб от действий злоумышленников превышает 1,5 миллиона рублей.

Следует отметить, что многие горожане боялись сообщать о преступниках в полицию. Лишь после того, как в августе 2016 года были задержаны пятеро членов банды, начали поступать заявления от потерпевших.

«Выявили и задержали группу подозреваемых сотрудники полиции из подразделения по борьбе с организованной преступностью Управления угрозыска ГУ МВД России по Свердловской области при силовой поддержке бойцов СОБР 4 августа 2016 года. Первоначально в ходе спецоперации сыщики задержали 7 человек. Последнее задержание состоялось весной 2017 года.

Органы внутренних дел изъяли у фигурантов дела самодельное огнестрельное оружие, незаконно отобранные у граждан транспортные средства. Жертвами злоумышленников были, в том числе, совершеннолетние детдомовцы. Основная часть находящихся в настоящее время под стражей подозреваемых является уроженцами одной из бывших союзных республик, — добавил руководитель пресс-службы свердловского ГУ МВД Валерий Горелых.