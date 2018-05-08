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16:05 (мск), источник: Клопс.ru

Бывший замглавы администрации Пионерского получил девять лет строгого режима за взятку в 160 тысяч рублей

Светлогорский суд вынес решение по делу замглавы администрации Пионерского Юрия Копшева, который обвинялся во взятке в 160 тыс. рублей. Об этом «Клопс» сообщил один из представителей подсудимого — адвокат Алексей Созвариев.

Источник: Клопс.ru

8 мая Светлогорский городской суд вынес решение по делу бывшего заместителя главы администрации Пионерского Юрия Копшева. Чиновник обвинялся в том, что в декабре 2016 года он получил взятку в сумме 160 тыс. рублей от директора местной управляющей компании. Судья приговорила Юрия Копшева к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 4,8 млн рублей.

Юрий Копшев находится в СИЗО с января 2017 года. Во время судебного следствия посредница призналась, что передала Копшеву деньги под принуждением сотрудников полиции. Сам бывший чиновник рассказал, что при задержании его избивали полицейские.

Кроме того, в одном из заседаний полицейский, проводивший задержание чиновника, сообщил, что ударился головой и поэтому не помнит, как проходили следственные действия.

«Эти обстоятельства и показания этих свидетелей не были учтены при вынесении приговора. Мы будем обжаловать решение Светлогорского городского суда и требовать пересмотреть дело», — сообщил Алексей Созвариев.

Замглавы администрации Пионерского Юрия Копшева задержали в декабре 2016 года по подозрению в получении взятки. Одновременно был задержан глава администрации Пионерского городского округа Олег Косенков. Его отпустили, не предъявив никаких обвинений.

Спустя месяц в отношении Копшева возбудили уголовное дело. Главный свидетель Светлана Молчанова скончалась после продолжительной болезни в марте 2018 года.

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