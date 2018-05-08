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16:23 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Казани иномарка на «зебре» сбила 10-летнего велосипедиста

(Казань, 8 мая, «Татар-информ»). В Казани иномарка на «зебре» сбила 10-летнего велосипедиста, сообщает городская Госавтоинспекция.

Накануне вечером 36-летняя автоледи за рулем «Киа Сид» напротив дома № 34 по Волгоградской не уступила на переходе дорогу мальчику на велосипеде.

В результате аварии ребенка госпитализировали с ушибом брюшной стенки.

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