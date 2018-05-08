Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Киркоров, Самойлова, Рыбак на открытии «Евровидения» в Лиссабоне
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Как растит детей мама-педиатр: личный опыт
В Москве построят горнолыжный курорт
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
«С видом на кладбище»Как ошибки в документах портят жизнь
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
Зрители Евровидения потребовали замены Самойловой
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
ТОП-5 самых нелепых ДТП в мире
СМИ: Медведева объяснила свой уход от Тутберидзе
Градова о разрыве с Мироновым: До конца был против
Папа римский с голубем мира: лучшие мемы о гостях Met Gala
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
СМИ: на Западе заявили об удивлении зрителей полёта Су-27
Волочкова не постеснялась раздеться на людях – СМИ
У Волочковой протекла крыша
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Фоторепортажи
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
12Текила-бум, уходящий в многовековые традиции ведения сельского хозяйства
16:18 (мск), источник: Калининград.Ru

В Зеленоградском округе полиция задержала семерых чёрных копателей с 2,5 кг янтаря

В Зеленоградском округе задержали бригаду чёрных копателей. Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

Семеро местных жителей вымывали из грунта янтарь. Полицейские изъяли у старателей три мотопомпы, пожарные рукава длиной 20 метров и около 2,5 килограммов сырца.

На каждого из задержанных составили протокол по статье 7.5 КоАП РФ — «Самовольная добыча янтаря». Им грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 На Центральном рынке Калининграда начали устанавливать новые павильоны
Гостиница Mercure на Верхнем озере получила разрешение на ввод в экплуатаци
Госдума утвердила Дмитрия Медведева премьер-министром
Фермер развесил по поселку баннеры к 9 Мая с изображением собаки
Что будет с рублем после майских праздников
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
Доказано катастрофическое смещение орбиты Земли
США ввели санкции против «Рособоронэкспорта»
Какими были советские рестораны и чем в них кормили
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Не ругайте Малкина! Почему его отказ от ЧМ — не предательство Россиянин сразу после вылета из Кубка Стэнли сказал, что не сможет присоединиться к сборной из-за травмы
Авто
Новый недорогой кроссовер Volkswagen: тиражи будут огромными В марте этого года на Пекинском автосалоне был представлен концепт-кроссовер Volkswagen Powerful Family SUV: теперь стало известно, что его серийная версия будет называться Tharu
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как Виталий Мутко изменит рынок недвижимости
В Москве построят горнолыжный курорт
К американцу в дом «прилетели» шесть енотов
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь