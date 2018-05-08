В Зеленоградском округе полиция задержала семерых чёрных копателей с 2,5 кг янтаря

Семеро местных жителей вымывали из грунта янтарь. Полицейские изъяли у старателей три мотопомпы, пожарные рукава длиной 20 метров и около 2,5 килограммов сырца.

На каждого из задержанных составили протокол по статье 7.5 КоАП РФ — «Самовольная добыча янтаря». Им грозит штраф от 200 до 500 тысяч рублей.