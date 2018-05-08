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16:26 (мск), источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону огромная ветка дерева рухнула на припаркованный автомобиль

Днем 8 мая в Ростове на улице Таганрогской, 118 произошло очередное ЧП с падением ветки на припаркованный автомобиль.

Фото с места происшествия появились в социальной сети. Известно, что пострадала иномарка Hyundai Accent. Больше всего повреждений получила крыша машины. Внутри никого не было.

В комментариях ростовчане жалеют владельца авто, которому теперь придется раскошелиться на ремонт, и продолжают ругать чиновников, ответственных за состояние деревьев. Люди вспомнили инцидент с погибшей девушкой на Пушкинской, за который так никто и не получил наказания.

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Напомним, 21 марта ветка дерева упала на молодую ростовчанку, которая шла по центру города. 21-летняя девушка скончалась до приезда медиков. Было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность».

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