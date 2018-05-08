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16:10 (мск), источник: РИА Новости

Суд приговорил к условному сроку фигуранта дела офицера МВД Тимченко

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга во вторник приговорил к условному сроку посредника в передаче взятки бывшему начальнику одного из отделов управления собственной безопасности МВД России Юрию Тимченко, сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Источник: РИА Новости

Смольнинский районный суд Петербурга 10 декабря 2016 года арестовал начальника 17-го отдела («Запад») РУСБ ГУСБ МВД России Юрия Тимченко, обвиняемого в получении взятки и покушении на мошенничество. Сам Тимченко вину не признавал, от дачи показаний отказывался. В конце апреля городское управление Следственного комитета сообщило о завершении расследования дела Тимченко.

Ранее сообщалось, что вместе с Тимченко были арестованы двое предполагаемых посредников — коммерсанты Константин Марченков и Сергей Зиновенко. Зиновенко был освобождён под залог в размере 2 миллионов рублей.

«Марченков вину признал, раскаялся, обещал суду в дальнейшем жить строго по закону. Дело слушалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет», — говорится в сообщении.

В сообщении говорится, что гособвинитель в прениях просил назначить Марченкову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 4 года, а защитник — наказание, не связанное с изоляцией от общества.

Из материалов уголовного дела следует, что Тимченко, зная о наличии в производстве ГСУ СК России по Санкт-Петербургу уголовного дела о неуплате налогов ООО «Деловые линии» в сумме более 1,89 миллиарда рублей, а также о наложении ареста на денежные средства компании в сумме не менее 1,5 миллиарда рублей, с ноября по декабрь 2016 года неоднократно требовал от представителя «Деловых линий» передать ему через Марченкова и Зиновенко не менее 100 миллионов рублей за способствование снятию ареста с расчетных счетов и прекращению уголовного дела. Согласно требованиям Тимченко, 50 миллионов рублей ему должны были передать не позднее 8 декабря 2016 года, еще 50 миллионов рублей — после снятия ареста со счетов.

Как сообщало городское управление СК, вечером 8 декабря 2016 года в помещении подземного паркинга ТЦ «Галерея» Марченков и Зиновенко получили от представителя компании муляж денежных средств на сумму 50 миллионов рублей для передачи их Тимченко. После этого соучастники были задержаны сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, отмечало ведомство.

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