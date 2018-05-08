Суд приговорил к условному сроку фигуранта дела офицера МВД Тимченко
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Смольнинский районный суд
С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Смольнинский районный суд
Смольнинский районный суд Петербурга 10 декабря 2016 года арестовал начальника 17-го отдела («Запад») РУСБ ГУСБ МВД России Юрия Тимченко, обвиняемого в получении взятки и покушении на мошенничество. Сам Тимченко вину не признавал, от дачи показаний отказывался. В конце апреля городское управление Следственного комитета сообщило о завершении расследования дела Тимченко.
Ранее сообщалось, что вместе с Тимченко были арестованы двое предполагаемых посредников — коммерсанты Константин Марченков и Сергей Зиновенко. Зиновенко был освобождён под залог в размере 2 миллионов рублей.
«Марченков вину признал, раскаялся, обещал суду в дальнейшем жить строго по закону. Дело слушалось в особом порядке. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет условно с испытательным сроком 5 лет», — говорится в сообщении.
В сообщении говорится, что гособвинитель в прениях просил назначить Марченкову наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года условно с испытательным сроком 4 года, а защитник — наказание, не связанное с изоляцией от общества.
Из материалов уголовного дела следует, что Тимченко, зная о наличии в производстве ГСУ СК России по
Как сообщало городское управление СК, вечером 8 декабря 2016 года в помещении подземного паркинга ТЦ «Галерея» Марченков и Зиновенко получили от представителя компании муляж денежных средств на сумму 50 миллионов рублей для передачи их Тимченко. После этого соучастники были задержаны сотрудниками УФСБ России по