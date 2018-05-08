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16:23 (мск), источник: Volga News

В Большой Черниговке загорелся комбайн

Во вторник, 8 мая, в 11:56, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на ул. Нагорной в с. Большая Черниговка, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.

На месте происшествия горел комбайн. Четыре человека с применением двух спецмашин полностью ликвидировали пожар в 12:14.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства возгорания и ущерб от пожара устанавливаются.

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