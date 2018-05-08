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16:48 (мск), источник: Sputnik.by

Старенькая Audi загорелась на АЗС в Минске

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Легковой автомобиль Audi загорелся во вторник на одной из автозаправочных станций Минска, сообщили Sputnik во вторник в Минском городском управлении МЧС.

Инцидент произошел во вторник на АЗС ПО «Белоруснефть», расположенной на проспекте Независимости.

«На АЗС загорелся легковой автомобиль Audi 90. Спасатели были на месте уже через четыре минуты после сообщения», — сказали в управлении.

Там также сообщили, что помощь прибывшего расчета в тушении пожара не понадобилась — с огнем оперативно сумели справиться работники АЗС.

В настоящее время причина возгорания автомобиля устанавливается.

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