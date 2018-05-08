Старенькая Audi загорелась на АЗС в Минске

Инцидент произошел во вторник на АЗС ПО «Белоруснефть», расположенной на проспекте Независимости.

«На АЗС загорелся легковой автомобиль Audi 90. Спасатели были на месте уже через четыре минуты после сообщения», — сказали в управлении.

Там также сообщили, что помощь прибывшего расчета в тушении пожара не понадобилась — с огнем оперативно сумели справиться работники АЗС.