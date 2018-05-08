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16:57 (мск), источник: Newsroom24.ru

Квитанцию на 100 тысяч рублей прислал ребенку-сироте ДУК в Городецком районе

После вмешательства прокуратуры деньги возвратили на счет сироты.

Домоуправляющая компания в Городецком районе необоснованно начислила 100 тысяч рублей 13-летнему ребенку-сироте за коммунальные услуги. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Нижегородской области.

В ходе проверки Городецкой городской прокуратуры установлено, что организация начисляла плату по двум счетам: проживающему в помещении взрослому собственнику и ребенку.

Директору управляющей компании внесено прокурорское представление. После вмешательства прокуратуры ДУК осуществил перерасчет начисленной платы и 100 тысяч рублей были возвращены на банковский счет ребенка-сироты.

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