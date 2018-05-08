Квитанцию на 100 тысяч рублей прислал ребенку-сироте ДУК в Городецком районе
После вмешательства прокуратуры деньги возвратили на счет сироты.
После вмешательства прокуратуры деньги возвратили на счет сироты.
Домоуправляющая компания в Городецком районе необоснованно начислила 100 тысяч рублей 13-летнему
В ходе проверки Городецкой городской прокуратуры установлено, что организация начисляла плату по двум счетам: проживающему в помещении взрослому собственнику и ребенку.
Директору управляющей компании внесено прокурорское представление. После вмешательства прокуратуры ДУК осуществил перерасчет начисленной платы и 100 тысяч рублей были возвращены на банковский счет