«Паровозом» по дорогам: массовое ДТП в Симферополе

ДТП произошло на улице Киевской в районе МРЭО. По видео, которое запечатлел очевидец происшествия, видно, как друг в друга врезались попутно едущие два автомобиля Mercedes, а также легковые Mazda, Skoda и, по информации свидетелей, грузовой фургон.