«Паровозом» по дорогам: массовое ДТП в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. Авария с участием нескольких легковых автомобилей произошла во вторник днем в крымской столице. По информации очевидцев, столкнулись не менее четырех машин.
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. Авария с участием нескольких легковых автомобилей произошла во вторник днем в крымской столице. По информации очевидцев, столкнулись не менее четырех машин.
ДТП произошло на улице Киевской в районе МРЭО. По видео, которое запечатлел очевидец происшествия, видно, как друг в друга врезались попутно едущие два автомобиля Mercedes, а также легковые Mazda, Skoda и, по информации свидетелей, грузовой фургон.
«Гармошка» на улице Киевской в Симферополе, напротив МРЭО, 4 или 5 машин, будьте внимательны!, — сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.
По предварительной информации, никто не пострадал. Однако