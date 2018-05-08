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17:53 (мск), источник: РИА Крым

«Паровозом» по дорогам: массовое ДТП в Симферополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. Авария с участием нескольких легковых автомобилей произошла во вторник днем в крымской столице. По информации очевидцев, столкнулись не менее четырех машин.

ДТП произошло на улице Киевской в районе МРЭО. По видео, которое запечатлел очевидец происшествия, видно, как друг в друга врезались попутно едущие два автомобиля Mercedes, а также легковые Mazda, Skoda и, по информации свидетелей, грузовой фургон.

«Гармошка» на улице Киевской в Симферополе, напротив МРЭО, 4 или 5 машин, будьте внимательны!, — сообщают в соцсетях очевидцы происшествия.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительной информации, никто не пострадал. Однако из-за «паровозика» движение по автодороге в сторону Москольца затруднено.

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