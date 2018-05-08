Дело спилившего электроопору в Крыму диверсанта передали в суд

Он обвиняется в незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору.
«Геннадий Лимешко был задержан сотрудниками органов безопасности 12 августа 2017 года при осуществлении подпила расположенной вблизи автодороги “Судак — Новый Свет” электроопоры с целью дальнейшего ее подрыва. У задержанного обнаружено и изъято: самодельное взрывное устройство, состоящее из двух тротиловых шашек типа “200” и зажигательной трубки ЗТП-50 с механическим воспламенителем, граната РГД-5 с вкрученным запалом, ручная пила и цифровой фотоаппарат», — говорится в сообщении Мининформа РК.
Обвиняемый полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, Геннадий Лимешко, уроженец Харьковской области, был задержан 12 августа 2017 года при подготовке диверсии на электросетях. Как позже выяснилось, за выполнение задания он получил пять тысяч гривен.