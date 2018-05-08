Дело спилившего электроопору в Крыму диверсанта передали в суд

Он обвиняется в незаконном изготовлении взрывного устройства, незаконном приобретении, хранении и ношении взрывчатых веществ и боеприпасов, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

«Геннадий Лимешко был задержан сотрудниками органов безопасности 12 августа 2017 года при осуществлении подпила расположенной вблизи автодороги “Судак — Новый Свет” электроопоры с целью дальнейшего ее подрыва. У задержанного обнаружено и изъято: самодельное взрывное устройство, состоящее из двух тротиловых шашек типа “200” и зажигательной трубки ЗТП-50 с механическим воспламенителем, граната РГД-5 с вкрученным запалом, ручная пила и цифровой фотоаппарат», — говорится в сообщении Мининформа РК.

Обвиняемый полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства.