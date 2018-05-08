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17:29 (мск), источник: РИА Новости

В Петербурге задержали мужчину по подозрению в жестоком убийстве девушки

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 мая — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело об убийстве в отношении мужчины, который подозревается в том, что нанес своей знакомой не менее 70 ножевых ранений, сообщает во вторник ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.

Источник: РИА Новости

«Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (статьей) “убийство”. В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый, 1997 года рождения. По версии следствия, злоумышленник 7 мая… в ходе ссоры со своей 20-летней знакомой нанес ей не менее 70 ножевых ранений, в результате чего она скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Уточняется, что преступление было совершено в одной из квартир на Коломяжском проспекте.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения, информирует следствие.

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