В Петербурге задержали мужчину по подозрению в жестоком убийстве девушки

«Следственными органами… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного (статьей) “убийство”. В результате проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый, 1997 года рождения. По версии следствия, злоумышленник 7 мая… в ходе ссоры со своей 20-летней знакомой нанес ей не менее 70 ножевых ранений, в результате чего она скончалась на месте происшествия», — говорится в сообщении.