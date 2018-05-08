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17:26 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцы сообщили о черном дыме со стороны «Воронежсинтезкаучука»

Сегодня днем, 8 мая, около 16 часов 45 минут воронежцы сообщили в редакцию 36on.ru о серьезном пожаре, произошедшем на Левом берегу.

Горожане предположили, что возгорание произошло на объектах «Воронежсинтезкаучука», который расположен на улице Лебедева, либо неподалеку от этого предприятия.

В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что на Левом берегу произошло загорание мусора. Однако точный адрес места происшествия пока неизвестен. Пожар ликвидировали в 16 часов 54 минуты силами одного пожарного расчета.

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