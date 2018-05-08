Воронежцы сообщили о черном дыме со стороны «Воронежсинтезкаучука»

Горожане предположили, что возгорание произошло на объектах «Воронежсинтезкаучука», который расположен на улице Лебедева, либо неподалеку от этого предприятия.

В пресс-службе МЧС по региону сообщили, что на Левом берегу произошло загорание мусора. Однако точный адрес места происшествия пока неизвестен. Пожар ликвидировали в 16 часов 54 минуты силами одного пожарного расчета.