Воронежцы сообщили о черном дыме со стороны «Воронежсинтезкаучука»
Сегодня днем, 8 мая, около 16 часов 45 минут воронежцы сообщили в редакцию 36on.ru о серьезном пожаре, произошедшем на Левом берегу.
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Сегодня днем, 8 мая, около 16 часов 45 минут воронежцы сообщили в редакцию 36on.ru о серьезном пожаре, произошедшем на Левом берегу.
Горожане предположили, что возгорание произошло на объектах «Воронежсинтезкаучука», который расположен на улице Лебедева, либо неподалеку от этого предприятия.
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