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18:14 (мск), источник: РИА Новости

Ростовчанин пожаловался, что на квесте ему отрубили топором кусочек пальца

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мая — РИА Новости. Житель Ростова-на-Дону сообщил полиции, что на квесте ему отрубили топором часть среднего пальца, по данному факту проводится проверка, сообщила РИА Новости представитель ГУМВД по Ростовской области.

Источник: РИА Новости

В посвященной городу группе в соцсетях появился пост от одной из подписчиц. В тексте сообщения говорится, что во время квеста актер размахивал топором перед участником игры и отрубил ему часть пальца правой руки. По словам автора поста, средств для оказания первой помощи у организаторов квеста не было.

Кроме того, как говорится в сообщении, организаторы квеста отказались вызвать скорую помощь и «спустя некоторое время» сопроводили пострадавшего в больницу самостоятельно.

«Сообщение в полицию поступало, по данному факту проводится проверка», — пояснил агентству представитель регионального управления МВД.

По информации источника агентства в правоохранительных органах региона, в процессе квеста ростовчанину отрубили топором кончик пальца.

Как сообщила агентству знакомая пострадавшего участника квеста, уже в больнице молодому человеку провели операцию по частичной ампутации пострадавшего пальца. Какую часть пальца потерял ростовчанин в результате ЧП на квесте и операции в больнице собеседница агентства затруднилась уточнить, так как палец «после перевязки у врача еще никто не видел».

«Когда сотрудники полиции приехали на место происшествия и позвонили организаторам квеста, те сказали полицейским, что никаких происшествий у них не произошло… Организаторы не вступали с потерпевшим ни в какие переговоры, не подходили к нему, не приносили извинений», — рассказала знакомая обратившегося в полицию ростовчанина.

Сами организаторы квеста не стали комментировать агентству произошедшее.

«Если мы надумаем давать комментарии по этому поводу, то вы об этом узнаете. Я просто могу сказать, что половина из написанного (в посте) — это неправда на 100%», — сказала РИА Новости управляющая квестом Владлена Федорова.

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