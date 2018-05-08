В Воронеже из-за пожара эвакуировали «Арену»
Его потушили до приезда МЧС.
Его потушили до приезда МЧС.
Сразу несколько очевидцев сообщили в редакцию, что эвакуировали
— 8 мая в 17.28 в дежурную часть сообщили, что в торговом центре сработала сигнализация. На место происшествия выехали наши специалисты, — рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области. — На месте они выяснили, что произошло небольшое задымление, с которым справились сами работники ТРЦ.
По сведениям источника «КП», загорелась еда на сковородке на кухне ресторана «Бахор».