В Воронеже из-за пожара эвакуировали «Арену»

Сразу несколько очевидцев сообщили в редакцию, что эвакуировали торгово-развлекательный комплекс «Арена» в Северном микрорайоне.

— 8 мая в 17.28 в дежурную часть сообщили, что в торговом центре сработала сигнализация. На место происшествия выехали наши специалисты, — рассказали в ГУ МЧС России по Воронежской области. — На месте они выяснили, что произошло небольшое задымление, с которым справились сами работники ТРЦ.