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18:17 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Автомобиль такси сгорел около станции метро «Пролетарская» в Нижнем Новгороде 8 мая

Автомобиль такси сгорел около станции метро «Пролетарская» в Нижнем Новгороде 8 мая 2018 года. Об этом НИА «Нижний Новгород» сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По словам собеседника агентства, возгорание автомобиля такси марки «Рено Логан» произошло на проезжей части вблизи станции метро «Пролетарская» (Ленинский район). Сообщение о происшествии поступило в 12:58. На место выехали две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар был потушен оперативно.

Были ли в машине вместе с водителем и пассажиры, не сообщается, однако известно, что никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

Напомним, вчера, 7 мая, автобус ПАЗ маршрута Т-7 загорелся на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. Известно, что автобус был перестроен на газобаллонное оборудование «кустарным» способом.

А в конце марта 2018 года в Нижнем Новгороде на Зеленском съезде сгорел автобус ПАЗ, курсировавший по маршруту Т-90.

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