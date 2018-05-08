Автомобиль такси сгорел около станции метро «Пролетарская» в Нижнем Новгороде 8 мая

По словам собеседника агентства, возгорание автомобиля такси марки «Рено Логан» произошло на проезжей части вблизи станции метро «Пролетарская» (Ленинский район). Сообщение о происшествии поступило в 12:58. На место выехали две единицы техники и восемь человек личного состава. Пожар был потушен оперативно.

Были ли в машине вместе с водителем и пассажиры, не сообщается, однако известно, что никто не пострадал. Причины произошедшего выясняются.

Напомним, вчера, 7 мая, автобус ПАЗ маршрута Т-7 загорелся на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде. Известно, что автобус был перестроен на газобаллонное оборудование «кустарным» способом.