В Калининграде эвакуировали ТРЦ «Европа» из-за задымления (обновляется)

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В Калининграде эвакуировали ТРЦ «Европа». Об этом «Клопс» сообщил очевидец.

В торговом центре сработала пожарная сигнализация. Посетителей и сотрудников вывели на улицу.

Обновлено от 17:05.

По словам корреспондента «Клопс», пожарные простукивают стену около McDonald’s. На месте находятся два пожарных расчёта и скорая помощь.