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18:27 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде эвакуировали ТРЦ «Европа» из-за задымления (обновляется)

В торговом центре сработала пожарная сигнализация.

9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В Калининграде эвакуировали ТРЦ «Европа». Об этом «Клопс» сообщил очевидец.

В торговом центре сработала пожарная сигнализация. Посетителей и сотрудников вывели на улицу.

Обновлено от 17:05.

По словам корреспондента «Клопс», пожарные простукивают стену около McDonald’s. На месте находятся два пожарных расчёта и скорая помощь.

По одной из версий, кто-то засунул окурок от сигареты в стену и он начал тлеть. На данный момент пожарные пилят стену.

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