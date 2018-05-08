В Калининграде эвакуировали ТРЦ «Европа» из-за задымления (обновляется)
В торговом центре сработала пожарная сигнализация.
В торговом центре сработала пожарная сигнализация.
В Калининграде эвакуировали ТРЦ «Европа». Об этом «Клопс» сообщил очевидец.
В торговом центре сработала пожарная сигнализация. Посетителей и сотрудников вывели на улицу.
Обновлено от 17:05.
По словам корреспондента «Клопс», пожарные простукивают стену около McDonald’s. На месте находятся два пожарных расчёта и скорая помощь.
По одной из версий,