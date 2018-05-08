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21:08 (мск), источник: Sputnik.by

СК начал проверку после смерти директора филиала «Бабушкиной крынки»

МИНСК, 8 мая — Sputnik. Проверка начата по факту смерти директора бобруйского филиала ОАО «Бабушкина крынка», сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Источник: Sputnik.by

Тело 47-летней Татьяны Корниловой, руководителя производственного унитарного предприятия «Бобруйскмолоко», было обнаружено в подсобке утром во вторник. На место происшествия сразу прибыла следственно-оперативная группа, были опрошены работники молокозавода и родственники погибшей.

«Бобруйский межрайотдел СК проводит проверку по факту смерти директора, чье тело было обнаружено 8 мая», — сказала Соленюк.

Она также уточнили, что для установления обстоятельств гибели женщины были назначены необходимые экспертизы.

В настоящее время следователи пытаются выяснить мотивы произошедшего на заводе.

Как ранее сообщал Sputnik, тело женщины было обнаружено в петле: на тот момент она еще было жива, но спасти директора не удалось. В качестве версии произошедшего на предприятии рассматривается суицид.

Известно, что Корнилова руководила ПУП «Бобруйскмолоко», входящим в холдинг «Бабушкина крынка», с 2015 года.

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