На Урале горит цех бумажных изделий: площадь пожара 1,5 тысячи квадратных метров

Сигнал о возгорании поступил спасателям вечером 8 мая. По последним данным, огнем охвачена площадь 1,5 тыс. кв. м. Пожар присвоен повышенный номер сложности. Из-за высоких температур возникла опасность обрушения кровли здания.

Местные спасатели вызвали дополнительные расчеты из Екатеринбурга и Сысерти. В настоящее время с огнем пытаются справиться полсотни сотрудников МЧС. Все силы пожарных направлены на то, чтобы остановить распространение огня.