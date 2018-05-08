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22:48 (мск), источник: ЕАН

На Урале горит цех бумажных изделий: площадь пожара 1,5 тысячи квадратных метров

В Арамиле горит цех по производству бумажных изделий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Сигнал о возгорании поступил спасателям вечером 8 мая. По последним данным, огнем охвачена площадь 1,5 тыс. кв. м. Пожар присвоен повышенный номер сложности. Из-за высоких температур возникла опасность обрушения кровли здания.

Местные спасатели вызвали дополнительные расчеты из Екатеринбурга и Сысерти. В настоящее время с огнем пытаются справиться полсотни сотрудников МЧС. Все силы пожарных направлены на то, чтобы остановить распространение огня.

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