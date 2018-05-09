Жителям 3 микрорайонов Воронежа вернули водоснабжение

Источник: РИА "Воронеж"

Специалисты «РВК-Воронеж» 4 и 5 мая провели прокладку 250-метрового магистрального водопровода в Советском районе, а после опрессовку. Технологическое нарушение на стыке труб на улице 9 Января выявили в результате гидравлических испытаний. Рабочие установили на месте прорыва специальную пластиковую муфту. Сварочные работы завершили к 19:00.

— Ремонтные работы на трубопроводах большого диаметра зачастую связаны с рисками разгерметизации. Давление внутри таких труб высокое, поэтому разница в размерах двух совмещаемых деталей, даже в миллиметр, может стать решающей. Для того, чтобы выявить слабые места после монтажных работ проводятся гидравлические испытания, — рассказал директор по производству ООО «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков.