Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Порты Украины массово закрываются: на очереди Херсон
Владимир Путин приехал на инаугурацию на автомобиле «Аурус»
Как жили дети в эвакуации: невыдуманные истории
Россиянка о переезде из РФ: перестала видеть жизнь как проблему
«Другой человек»: Елена Темникова кардинально сменила имидж
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
Украинец проигнорировал россиян на «Евровидении»
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
История ЗИС-101: украли или не украли?
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Жительница Флориды девять дней жила с тараканом в ухе
«Насморк» американки оказался спинномозговой жидкостью
На Украине скоропостижно скончалась звезда сериала «Сваты» - СМИ
Одесса готова сражаться вместе с ЛДНР против Киева
Фоторепортажи
8Серж Саргсян ушел в отставку
17Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России
08:58 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Жителям 3 микрорайонов Воронежа вернули водоснабжение

Жильцам микрорайонов Подклетное, Придонской и Новый вернули водоснабжение, сообщила пресс-служба «РВК-Воронеж». Порыв водовода произошел на улице 9 Января, 304б, в 5:50 во вторник, 8 мая.

Источник: РИА "Воронеж"

Специалисты «РВК-Воронеж» 4 и 5 мая провели прокладку 250-метрового магистрального водопровода в Советском районе, а после опрессовку. Технологическое нарушение на стыке труб на улице 9 Января выявили в результате гидравлических испытаний. Рабочие установили на месте прорыва специальную пластиковую муфту. Сварочные работы завершили к 19:00.

— Ремонтные работы на трубопроводах большого диаметра зачастую связаны с рисками разгерметизации. Давление внутри таких труб высокое, поэтому разница в размерах двух совмещаемых деталей, даже в миллиметр, может стать решающей. Для того, чтобы выявить слабые места после монтажных работ проводятся гидравлические испытания, — рассказал директор по производству ООО «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков.

В результате аварии воду отключили в 107 многоэтажных и 1648 частных домах. По данным ГУ МЧС по региону, без водоснабжения остались 26,6 тыс. горожан. В районах, где отключили воду, расположены две школы и пять детских садов. Министр МЧС России Владимир Пучков поручил в кратчайшие сроки восстановить водоснабжение. Вернуть подачу воды планировалось к 16:00. Во время отключения жителям подвозили техническую воду по шести адресам.

Все новости региона
Экс-губернатора Воронежской области предложили на пост вице-премьера по АПК
США вышли из ядерной сделки с Ираном
Путин предложил потеснить США с помощью «хрюшек»
Что будет с рублем после майских праздников
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Писатель помог сыну с эссе по своему роману и получил тройку
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
СМИ: Израиль запустил ракеты по пригороду Дамаска
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби? Главные события очередного дня на мировом форуме в Дании
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Мутко может заняться строительством в России
К американцу в гостиную «прилетели» шесть енотов
У Волочковой протекла крыша
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как обновить старую мебель: 11 вдохновляющих примеров
Как выжать максимум из совмещенного санузла: 9 практичных идей
Подиум в квартире: 8 стильных и функциональных решений
Стильная квартира в Замоскворечье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь