Жителям 3 микрорайонов Воронежа вернули водоснабжение
Жильцам микрорайонов Подклетное, Придонской и Новый вернули водоснабжение, сообщила
Жильцам микрорайонов Подклетное, Придонской и Новый вернули водоснабжение, сообщила
Специалисты «РВК-Воронеж» 4 и 5 мая провели прокладку 250-метрового магистрального водопровода в Советском районе, а после опрессовку. Технологическое нарушение на стыке труб на улице 9 Января выявили в результате гидравлических испытаний. Рабочие установили на месте прорыва специальную пластиковую муфту. Сварочные работы завершили к 19:00.
— Ремонтные работы на трубопроводах большого диаметра зачастую связаны с рисками разгерметизации. Давление внутри таких труб высокое, поэтому разница в размерах двух совмещаемых деталей, даже в миллиметр, может стать решающей. Для того, чтобы выявить слабые места после монтажных работ проводятся гидравлические испытания, — рассказал директор по производству ООО «РВК-Воронеж» Юрий Ленченков.
В результате аварии воду отключили в 107 многоэтажных и 1648 частных домах. По данным ГУ МЧС по региону, без водоснабжения остались 26,6 тыс. горожан. В районах, где отключили воду, расположены две школы и пять детских садов. Министр МЧС России Владимир Пучков поручил в кратчайшие сроки восстановить водоснабжение. Вернуть подачу воды планировалось к 16:00. Во время отключения жителям подвозили техническую воду по шести адресам.