Десятиметровый столб пыли: откуда взялся мини-смерч, испугавший Тольятти?
На окраине Автограда у ТЦ «Парк Хаус» очевидцы сняли на видео вихрь, закруживший дорожную пыль.
На окраине Автограда у ТЦ «Парк Хаус» очевидцы сняли на видео вихрь, закруживший дорожную пыль.
Жителей Тольятти удивил
Конец света или обычное явление?
В соцсетях жители принялись обсуждать необычное природное явление и шутить над излишне всполошившимся автором видео. Мол, «конец света наступает», «караул, спасайтесь, кто может». Комментаторы иронизировали, что именно так «природа помогает убирать пыль с дорог», «работает большой пылесос».
Один из очевидцев Александр Зотов пишет, что именно смерч смял стекло его машины в мелкую крошку.
— Я вот вышел с работы, а задние стекло моей машины в мелкую крошку! — Негодует тольяттинец, — спросил на заправки: «что случилось?». Сказали, смерч прошел возле машины.
Специалисты уверенно заявляют: «Не опасны такие смерчи! Они могут достигать до метра в диаметре и крутят пыль или снег». Вроде как возникают такие «малыши»
— Циркулярные завихрения воздуха бываю регулярно и во всех географических зонах, — успокоил нас самарский эколог Сергей Симак. — Чаще всего они возникают в зонах либо высокого, либо низкого давления. Самый крупный классический пример этого явления — циклон. Где в центре всегда есть, так называемое, окно циклона, там ясная погода и безветрие, а вокруг него циклически движутся воздушные массы. Те же явления возникают и в зонах высокого давления. При этом масштаб циркулярного завихрения может быть разным.
Травы, газонов нет — вот пыль и стоит столбом
Как уверил эксперт, такие «смерчи» совсем не редкость для ровной местности, где воздух имеет возможность разогнаться. А вот там, где леса и горы, закрутится в вихрь у воздуха просто нет энергии.
— Заволжье является довольно плоским, особенно близи Самарской луки, — продолжает разъяснять Сергей Симак. -Как раз таким плоским является рельеф Тольятти, особенно в районе рядом с этим торговым центром. Там раньше были поля, ветру есть где разгуляться.
Вот он и разгулялся на парковке! Эколог уверен — вреда от него быть не может. И в разбитом стекле, скорее всего, виноват не смерч.
— Ничего страшного в таком вихре нет, — заявил Сергей Симак. — Заметен он стал только
Кстати, подобное природное явление уже не раз фиксировалось в нашем регионе. Так, 3 сентября 2017 года подобный смерч также был замечен под Тольятти. Тогда он прошел недалеко от жилых домов.