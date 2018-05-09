Десятиметровый столб пыли: откуда взялся мини-смерч, испугавший Тольятти?

Жителей Тольятти удивил мини-смерч, плясавший на дороге около ТЦ «Парк Хаус» днем 8 мая. Видео выложили в сеть автомобилисты: на одном из них женщина встревоженно спрашивает: «Что это? Господи, откуда это?». Накал страстей нешуточный, однако видно, что мини-смерч не опасен: поблизости ездит дорожная техника, а прямо рядом с воронкой идет человек. И все это происходит на парковке ТЦ: машины не летают, люди не кричат.

Конец света или обычное явление?

В соцсетях жители принялись обсуждать необычное природное явление и шутить над излишне всполошившимся автором видео. Мол, «конец света наступает», «караул, спасайтесь, кто может». Комментаторы иронизировали, что именно так «природа помогает убирать пыль с дорог», «работает большой пылесос». Кто-то грустно сравнил: мол, какие в Тольятти зарплаты, такие и смерчи. Знатоки предположили, что пыль подняли как раз работающие уборочные машины.

Один из очевидцев Александр Зотов пишет, что именно смерч смял стекло его машины в мелкую крошку.

— Я вот вышел с работы, а задние стекло моей машины в мелкую крошку! — Негодует тольяттинец, — спросил на заправки: «что случилось?». Сказали, смерч прошел возле машины.

Специалисты уверенно заявляют: «Не опасны такие смерчи! Они могут достигать до метра в диаметре и крутят пыль или снег». Вроде как возникают такие «малыши» из-за того, что солнечные лучи нагревают поверхность земли, и теплый воздух, поднимаясь, начинает вращаться.

— Циркулярные завихрения воздуха бываю регулярно и во всех географических зонах, — успокоил нас самарский эколог Сергей Симак. — Чаще всего они возникают в зонах либо высокого, либо низкого давления. Самый крупный классический пример этого явления — циклон. Где в центре всегда есть, так называемое, окно циклона, там ясная погода и безветрие, а вокруг него циклически движутся воздушные массы. Те же явления возникают и в зонах высокого давления. При этом масштаб циркулярного завихрения может быть разным.

Травы, газонов нет — вот пыль и стоит столбом

Как уверил эксперт, такие «смерчи» совсем не редкость для ровной местности, где воздух имеет возможность разогнаться. А вот там, где леса и горы, закрутится в вихрь у воздуха просто нет энергии.

— Заволжье является довольно плоским, особенно близи Самарской луки, — продолжает разъяснять Сергей Симак. -Как раз таким плоским является рельеф Тольятти, особенно в районе рядом с этим торговым центром. Там раньше были поля, ветру есть где разгуляться.

Вот он и разгулялся на парковке! Эколог уверен — вреда от него быть не может. И в разбитом стекле, скорее всего, виноват не смерч.

— Ничего страшного в таком вихре нет, — заявил Сергей Симак. — Заметен он стал только из-за пыли. Сейчас все высохло и в городе весьма пыльно. А вот была бы у нас зеленая трава, никто бы и не заметил этого явления. Ветру просто нечего было бы поднимать.