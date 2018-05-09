Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поклонская оконфузилась на инаугурации Путина: стала героем мемов
Китайский дизайн, бессмысленный и беспощадный (много фото)
30-летняя Кристина Асмус показала округлившийся живот (фото)
12 способов сохранить порядок в детской
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Большинство ТЦ не соответствует требованиям пожарной безопасности Более двух тысяч административных дел о нарушениях пожарной безопасности в ТЦ возбудили в России
Украина решила наказать пограничников ФСБ
Жулин назвал причину разлада Медведевой с тренером
МАЗ начал выпуск абсолютно нового грузовика (фото)
Для незрячих пассажиров придумали «умные» окна
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Евгений Малкин не поможет сборной России на ЧМ
Гагарина копирует Волочкову на Мальдивах
Ирина Шейк и Амаль Клуни блистали на Met Gala 2018
Пользу грецких орехов подтвердили научно
Самый старый ученый Австралии улетел умирать в Швейцарию
На Украине скоропостижно скончалась звезда сериала «Сваты» - СМИ
Одесса готова сражаться вместе с ЛДНР против Киева
Фоторепортажи
8Как проходили инаугурации президентов в Кремле
8Серж Саргсян ушел в отставку
09:28 (мск), источник: Комсомольская правда

Десятиметровый столб пыли: откуда взялся мини-смерч, испугавший Тольятти?

На окраине Автограда у ТЦ «Парк Хаус» очевидцы сняли на видео вихрь, закруживший дорожную пыль.

Жителей Тольятти удивил мини-смерч, плясавший на дороге около ТЦ «Парк Хаус» днем 8 мая. Видео выложили в сеть автомобилисты: на одном из них женщина встревоженно спрашивает: «Что это? Господи, откуда это?». Накал страстей нешуточный, однако видно, что мини-смерч не опасен: поблизости ездит дорожная техника, а прямо рядом с воронкой идет человек. И все это происходит на парковке ТЦ: машины не летают, люди не кричат.

Конец света или обычное явление?

В соцсетях жители принялись обсуждать необычное природное явление и шутить над излишне всполошившимся автором видео. Мол, «конец света наступает», «караул, спасайтесь, кто может». Комментаторы иронизировали, что именно так «природа помогает убирать пыль с дорог», «работает большой пылесос». Кто-то грустно сравнил: мол, какие в Тольятти зарплаты, такие и смерчи. Знатоки предположили, что пыль подняли как раз работающие уборочные машины.

Один из очевидцев Александр Зотов пишет, что именно смерч смял стекло его машины в мелкую крошку.

— Я вот вышел с работы, а задние стекло моей машины в мелкую крошку! — Негодует тольяттинец, — спросил на заправки: «что случилось?». Сказали, смерч прошел возле машины.

Специалисты уверенно заявляют: «Не опасны такие смерчи! Они могут достигать до метра в диаметре и крутят пыль или снег». Вроде как возникают такие «малыши» из-за того, что солнечные лучи нагревают поверхность земли, и теплый воздух, поднимаясь, начинает вращаться.

— Циркулярные завихрения воздуха бываю регулярно и во всех географических зонах, — успокоил нас самарский эколог Сергей Симак. — Чаще всего они возникают в зонах либо высокого, либо низкого давления. Самый крупный классический пример этого явления — циклон. Где в центре всегда есть, так называемое, окно циклона, там ясная погода и безветрие, а вокруг него циклически движутся воздушные массы. Те же явления возникают и в зонах высокого давления. При этом масштаб циркулярного завихрения может быть разным.

Травы, газонов нет — вот пыль и стоит столбом

Как уверил эксперт, такие «смерчи» совсем не редкость для ровной местности, где воздух имеет возможность разогнаться. А вот там, где леса и горы, закрутится в вихрь у воздуха просто нет энергии.

— Заволжье является довольно плоским, особенно близи Самарской луки, — продолжает разъяснять Сергей Симак. -Как раз таким плоским является рельеф Тольятти, особенно в районе рядом с этим торговым центром. Там раньше были поля, ветру есть где разгуляться.

Вот он и разгулялся на парковке! Эколог уверен — вреда от него быть не может. И в разбитом стекле, скорее всего, виноват не смерч.

— Ничего страшного в таком вихре нет, — заявил Сергей Симак. — Заметен он стал только из-за пыли. Сейчас все высохло и в городе весьма пыльно. А вот была бы у нас зеленая трава, никто бы и не заметил этого явления. Ветру просто нечего было бы поднимать.

Кстати, подобное природное явление уже не раз фиксировалось в нашем регионе. Так, 3 сентября 2017 года подобный смерч также был замечен под Тольятти. Тогда он прошел недалеко от жилых домов.

Все новости региона
 Зоозащитникам не понравился живой слон в сериале "Мир Дикого Запада"
20 симптомов того, что с щитовидкой не все в порядке
На Красной площади проходит Парад Победы (видеотрансляция)
Путин предложил потеснить США с помощью «хрюшек»
Сборная России побила рекорд сборной СССР на чемпионатах мира
Россия получила ответы от ОЗХО по делу Скрипалей
Писатель помог сыну с эссе по своему роману и получил тройку
Прокуратура России проверит плакаты к 9 Мая с фотографией собаки
Соперники России провели самый огненный матч ЧМХ. Обзор дня
Россия - это звучит гордо
Турнир, не выиграть который - стыдно
Спорт
Малкин не приедет на чемпионат мира. А Кросби? Главные события очередного дня на мировом форуме в Дании
Авто
Продажи автомобилей: народ расхватывает «Весты» и «Креты» Российский автомобильный рынок вновь показал отличный рост – на сей раз продажи увеличились на 17%!
Hi-Tech
Осторожно: это сообщение «сломает» WhatsApp (фото) Будьте осторожны, если кто-то отправит вам сообщение на английском с эмодзи.
Кино
Анну Михалкову наградили во Франции за лучшую роль На международном смотре Series Mania в Лилле российская актриса получила престижный приз
Недвижимость
Как восстанавливали разрушенные войной города (фото)
В Москве построят горнолыжный курорт
В России появилась своя Эйфелева башня
Ургант купил дом на Рублевке за семь миллионов долларов
Леди
Кто нарушил дресс-код на инаугурации Путина Далеко не все приглашенные на инаугурацию Владимира Путина придерживались установленного Кремлем дресс-кода
Дети
Сын Владимира Преснякова растет копией папы Музыкант показал свежее фото подросшего Артемия.
Все о ремонте
Как использовать пространство за дверью: 11 идей
12 способов сохранить порядок в детской
10 причин остеклить балкон этой весной
Современное шале в Ленинградской области
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь