Предполагаемого скиммера из Молдовы будут судить в Баку

Источник: Sputnik.md

Как сообщили во вторник азербайджанские СМИ, подсудимый признал себя виновным по предъявленному обвинению. Иск возбудила азербайджанская Служба госбезопасности по факту незаконного вмешательства действующей за пределами страны ОПГ. Члены группировки, по данным следствия, взламывали компьютерные системы банков и незаконно переводили деньги со счетов, а также извлекали средства из банкоматов. Материальный ущерб, нанесенный банковской системе Азербайджана, составил порядка 1,5 миллионов евро.

Подозреваемый гражданин Молдовы был задержан за пределами Азербайджана и в декабре 2017 экстрадирован в эту страну. Согласно обвинению, прошлым летом лично он изъял из банкоматов Баку и других населенных пунктов свыше 700 тысяч евро.