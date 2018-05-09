Два автомобиля горели в Нижегородской области 8 мая, во вторник. Как сообщается на сайте регионального Управления МЧС, информация о загорании транспортного средства в райцентре Шатки поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 03:27.



На место происшествия были направлены девять спасателей, потушивших пожар, в результате которого выгорел моторный отсек и было повреждено лакокрасочное покрытие на общей площади 2 кв. м.



В час дня загорелся автомобиль в Ленинском районе областного центра. В тушении пожара было задействовано десять огнеборцев. Огнем были повреждены моторный отсек и салон автомобиля на площади 4 кв. м.



