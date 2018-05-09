Спасатели вылетели в подтопленный поселок в Хабаровском крае

Этим утром вертолет Ми-8 со спасателями вылетел в
Поселок расположен в месте слияния двух рек — Мая, где сейчас наблюдается ледостав, и Аим,
— Спасатели проведут мониторинг ледовой обстановки на реке, обследуют затороопасные участки и при необходимости проведут работы по разрушению ледового затора и пропуску паводковых вод, — сообщили в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.
Для жителей, оказавшихся в зоне подтопления, организован пункт временного размещения в местной школе, однако люди решили остаться у своих друзей и знакомых.