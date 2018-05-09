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05:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Спасатели вылетели в подтопленный поселок в Хабаровском крае

Из-за ледового затора на реке Аим затопило четыре придомовые территории.

Источник: Комсомольская правда

Этим утром вертолет Ми-8 со спасателями вылетел в Аяно-Майский район, где из-за ледового затора подтопило несколько придомовых территорий в поселке Аим.

Поселок расположен в месте слияния двух рек — Мая, где сейчас наблюдается ледостав, и Аим, из-за вскрытия которой и образовался ледовый затор.

— Спасатели проведут мониторинг ледовой обстановки на реке, обследуют затороопасные участки и при необходимости проведут работы по разрушению ледового затора и пропуску паводковых вод, — сообщили в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю.

Затор на реке сохраняется, что затрудняет ее освобождение ото льда, поэтому вероятность повышения уровня воды, по-прежнему, сохраняется. В поселке организовали круглосуточный мониторинг паводковой обстановки.

Для жителей, оказавшихся в зоне подтопления, организован пункт временного размещения в местной школе, однако люди решили остаться у своих друзей и знакомых.

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