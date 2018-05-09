Грузовик с металлом затянуло под поезд во Владивостоке

Во Владивостоке на железнодорожном переезде напротив «Далькомхолода» локомотив опрокинул грузовик с металлоломом, который остановился на путях, сообщает РИА VladNews со ссылкой на dpskontrol_125rus. После столкновения локомотив протащил грузовик несколько метров. В итоге тяжелогруженый габаритный автомобиль перевернулся на припаркованный автомобиль-универсал Nissan AD. По предварительным данным, люди в аварии не пострадали.