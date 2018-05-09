Жесткое ДТП с участием медиков произошло в приморском городе
В пятницу, 9 мая, ДТП с участием кареты скорой помощи произошло в Арсеньеве, сообщает DEITA. RU.
В пятницу, 9 мая, ДТП с участием кареты скорой помощи произошло в Арсеньеве, сообщает DEITA. RU.
По словам очевидцев, инцидент случился на пересечении Ленинской и Жуковского. От удара автомобиль медиков отбросило, и он отлетел к самому входу торгового центра. На перекрестке остались стоять, дожидаясь сотрудников ДПС, еще два автомобиля.
Информации о пострадавших не поступало.
Екатерина Лапкина.