Жесткое ДТП с участием медиков произошло в приморском городе

По словам очевидцев, инцидент случился на пересечении Ленинской и Жуковского. От удара автомобиль медиков отбросило, и он отлетел к самому входу торгового центра. На перекрестке остались стоять, дожидаясь сотрудников ДПС, еще два автомобиля.