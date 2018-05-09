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05:26 (мск), источник: ДЕЙТА

Жесткое ДТП с участием медиков произошло в приморском городе

В пятницу, 9 мая, ДТП с участием кареты скорой помощи произошло в Арсеньеве, сообщает DEITA. RU.

По словам очевидцев, инцидент случился на пересечении Ленинской и Жуковского. От удара автомобиль медиков отбросило, и он отлетел к самому входу торгового центра. На перекрестке остались стоять, дожидаясь сотрудников ДПС, еще два автомобиля.

Информации о пострадавших не поступало.

Екатерина Лапкина.

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