В Хабаровском крае зарегистрировано 29 термических аномалий
На территории десяти районов региона действует особый противопожарный режим.
На территории десяти районов региона действует особый противопожарный режим.
По данным космического мониторинга в Хабаровском крае на 9 мая 2018 года зарегистрировано 29 термических аномалий. Как сообщили в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю, в превентивных целях особый противопожарный режим, предполагающий ряд запретов и ограничений, действует в десяти районах региона: Верхнебуреинский,
Напоминаем, что во время действия особого противопожарного режима нельзя посещать леса, разводить там костры и устраивать сельскохозяйственные палы. Штрафы нарушителям будут выписываться в двойном размере.
На 9 мая прогнозируется четвертый класс пожарной опасности на территории Верхнебуреинского, Комсомольского,