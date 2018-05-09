В Хабаровском крае зарегистрировано 29 термических аномалий

По данным космического мониторинга в Хабаровском крае на 9 мая 2018 года зарегистрировано 29 термических аномалий. Как сообщили в главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю, в превентивных целях особый противопожарный режим, предполагающий ряд запретов и ограничений, действует в десяти районах региона: Верхнебуреинский, Советско-Гаванский, Солнечный, Хабаровский, Нанайский, Амурский, Бикинский, Вяземский, район имени Лазо и район имени Полины Осипенко.

Напоминаем, что во время действия особого противопожарного режима нельзя посещать леса, разводить там костры и устраивать сельскохозяйственные палы. Штрафы нарушителям будут выписываться в двойном размере.