В Москве задержан банкир Жомарт Ертаев
8 мая центре Москвы, у
8 мая центре Москвы, у
В центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали казахского банкира Жомарта Ертаева, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.
Автомобиль Ертаева и его сопровождения с помощью патрульных спецбата ГИБДД блокировали прямо на дороге.
«Казахский банкир находился в розыске и был задержан недалеко от «Москва-Сити», — сообщил собеседник..
По его словам, предпринимателя арестовали, когда он выезжал со встречи в
Сообщается, что вместе с Ертаевым был задержан его подчиненный — бывший исполнительный директор «Тройка-Д-Банка» Андрей Третьяков. 19 апреля банк распространил сообщение, в котором ухудшение некоторых показателей банка связывалось с именем Жомарта Ертаева и действиями неких назначенных им лиц. Сам Ертаев заявил, что «никогда не входил ни в состав акционеров, ни в органы управления Qazaq Banki». В разные годы Ертаев работал управляющим
В период с 2002 по 2007 год являлся председателем правления ОАО «Альянс Банк». Ертаев был консультантом совета директоров АО «Bank RBK». В 2014 году работал в качестве генерального директора ТОО «Алма-ТВ». Инициировал общественное движение «Хартия малых дел «Начни с себя», задавшись целью повысить сознательность автоводителей..
Летом 2015 года