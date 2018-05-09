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08:32 (мск), источник: 365info.kz

В Москве задержан банкир Жомарт Ертаев

8 мая центре Москвы, у бизнес-центра «Москва-Сити», бойцы спецназа задержали казахстанского банкира и предпринимателя Жомарта Ертаева.

В центре Москвы сотрудники столичного уголовного розыска совместно с бойцами Росгвардии задержали казахского банкира Жомарта Ертаева, рассказал РБК источник в ГУ МВД по Москве.

Автомобиль Ертаева и его сопровождения с помощью патрульных спецбата ГИБДД блокировали прямо на дороге.

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«Казахский банкир находился в розыске и был задержан недалеко от «Москва-Сити», — сообщил собеседник..

По его словам, предпринимателя арестовали, когда он выезжал со встречи в бизнес-центре на Gelandwagen. Ертаева подозревают в мошенничестве. О задержании банкира также сообщил телеканал РЕН ТВ. В сообщении говорится, что Ертаева «давно пытались задержать, но не могли установить его местонахождение». В РЕН ТВ сообщили, что его задержание связано с преступлениями, совершенными несколько лет назад во время работы в Альянс Банке..

Сообщается, что вместе с Ертаевым был задержан его подчиненный — бывший исполнительный директор «Тройка-Д-Банка» Андрей Третьяков. 19 апреля банк распространил сообщение, в котором ухудшение некоторых показателей банка связывалось с именем Жомарта Ертаева и действиями неких назначенных им лиц. Сам Ертаев заявил, что «никогда не входил ни в состав акционеров, ни в органы управления Qazaq Banki». В разные годы Ертаев работал управляющим Центрально-Азиатской финансово-инвестиционной компанией, был заместителем председателя правления ОАО «Семипалатинский городской Акционерный Банк». Директором, исполнительным директором ОАО «ИртышБизнесБанк». В начале 2000-х годов — председателем правления ОАО «Сеймар»..

В период с 2002 по 2007 год являлся председателем правления ОАО «Альянс Банк». Ертаев был консультантом совета директоров АО «Bank RBK». В 2014 году работал в качестве генерального директора ТОО «Алма-ТВ». Инициировал общественное движение «Хартия малых дел «Начни с себя», задавшись целью повысить сознательность автоводителей..

Летом 2015 года экс-банкира обвинили в хищении вверенного чужого имущества путем присвоения и растраты. Эти данные распространила Генеральная прокуратура Казахстана. Сообщалось, что в производстве ведомства находится уголовное дело, начатое по признакам состава преступления, предусмотренного пунктом 1 части 3 статьи 189 УК РК в отношении должностных лиц АО «Альянс Банк».

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