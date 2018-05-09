Чиновник СФО обвиняется во взятках на 100 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя Управления Росрезерва по СФО. Он обвиняется в совершении 10 преступлений. По версии следствия «чиновник систематически получал от представителей коммерческих организаций взятки за оказание им содействия в победе в конкурсах на право заключения договоров по приобретению материальных ценностей, выпускаемых по истечению срока хранения в гражданский оборот».