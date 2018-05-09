Чиновник СФО обвиняется во взятках на 100 млн рублей
Деньги ему давали коммерсанты, чтобы реализовывать ценности, выпускаемые после хранения.
Деньги ему давали коммерсанты, чтобы реализовывать ценности, выпускаемые после хранения.
Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя руководителя Управления Росрезерва по СФО. Он обвиняется в совершении 10 преступлений. По версии следствия «чиновник систематически получал от представителей коммерческих организаций взятки за оказание им содействия в победе в конкурсах на право заключения договоров по приобретению материальных ценностей, выпускаемых по истечению срока хранения в гражданский оборот».
За два года с 2014—2016 гг. он получил более 100 000 000 рублей и автомобиль «Порш Кайен» стоимостью 6 148 000 рублей. После получения автомобиля он и был задержан. Сейчас дело направлено в суд.