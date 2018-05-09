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07:53 (мск), источник: "Российская газета"

Под Екатеринбургом потушили крупный пожар на предприятии

В городе Арамиль, недалеко от Екатеринбурга, потушили крупный пожар в производственном цехе, передает сегодня пресс-служба регионального главка МЧС.

Напомним, помещения предприятия по производству картона загорелись накануне в 19.48 по местному времени. Шесть часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем. Пожар удалось локализовать лишь после того как он охватил 1800 квадратных метров.

В результате — повреждена кровля и помещения цеха с готовой продукцией. Пострадавших, к счастью, нет. Девятого мая в семь утра пожару дан отбой.

Как рассказал врио начальника управления МЧС Свердловской области Виктор Теряев, для ликвидации пламени были созданы три боевых участка: один для защиты близ стоящих зданий, и два для тушения пожара по периметру и кровли здания.
«Сложная планировка помещений цеха, большая горючая загрузка, отсутствие должного водоснабжения осложняли работу», — подчеркнул он.

Причина происшествия устанавливается. На месте работают пожарные дознаватели и эксперты.

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