Под Екатеринбургом потушили крупный пожар на предприятии

Напомним, помещения предприятия по производству картона загорелись накануне в 19.48 по местному времени. Шесть часов потребовалось пожарным, чтобы справиться с огнем. Пожар удалось локализовать лишь после того как он охватил 1800 квадратных метров.

В результате — повреждена кровля и помещения цеха с готовой продукцией. Пострадавших, к счастью, нет. Девятого мая в семь утра пожару дан отбой.

Как рассказал врио начальника управления МЧС Свердловской области Виктор Теряев, для ликвидации пламени были созданы три боевых участка: один для защиты близ стоящих зданий, и два для тушения пожара по периметру и кровли здания.

«Сложная планировка помещений цеха, большая горючая загрузка, отсутствие должного водоснабжения осложняли работу», — подчеркнул он.