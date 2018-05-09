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08:37 (мск), источник: РИА Новости

Жители подтопленного красноярского поселка возвращаются в дома

КРАСНОЯРСК, 9 мая — РИА Новости. Вода в поселке Ворогово на севере Красноярского края, откуда из-за подтопления эвакуировано 203 человека, начала спадать, и жители возвращаются в свои дома, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

Источник: РИА Новости

В воскресенье из Ворогово из-за подтопления эвакуировано 203 человека. В краевом управлении МЧС сообщили, что уровень воды в реке Енисей повысился из-за затора в районе многоостровья. Помимо частичной эвакуации населения организована эвакуация автотранспорта, сельхозтехники и домашнего скота на незатапливаемые подготовленные территории.

«Уровень воды в реке Енисей в районе поселка Ворогово Туруханского района спадает. На сегодняшний день вода ушла из 151 дома, остаются подтопленными 97 жилых домов, в которых проживает 256 человек.

Вертолетом Ми-8 из пункта временного размещения в поселке Бор доставлены в поселок Ворогово 80 человек, из них 40 детей, — сказал собеседник агентства.

По его данным, в поселке частично восстановлено электроснабжение, оказывается адресная помощь жителям. С помощью мотопомп проводятся работы по откачке воды.

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 Жители подтопленного красноярского поселка возвращаются в дома
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