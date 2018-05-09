Жители подтопленного красноярского поселка возвращаются в дома
КРАСНОЯРСК, 9 мая — РИА Новости. Вода в поселке Ворогово на севере Красноярского края, откуда
КРАСНОЯРСК, 9 мая — РИА Новости. Вода в поселке Ворогово на севере Красноярского края, откуда
В воскресенье из Ворогово
«Уровень воды в реке Енисей в районе поселка Ворогово Туруханского района спадает. На сегодняшний день вода ушла из 151 дома, остаются подтопленными 97 жилых домов, в которых проживает 256 человек.
Вертолетом Ми-8 из пункта временного размещения в поселке Бор доставлены в поселок Ворогово 80 человек, из них 40 детей, — сказал собеседник агентства.
По его данным, в поселке частично восстановлено электроснабжение, оказывается адресная помощь жителям. С помощью мотопомп проводятся работы по откачке воды.