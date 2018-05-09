Жители подтопленного красноярского поселка возвращаются в дома

Источник: РИА Новости

В воскресенье из Ворогово из-за подтопления эвакуировано 203 человека. В краевом управлении МЧС сообщили, что уровень воды в реке Енисей повысился из-за затора в районе многоостровья. Помимо частичной эвакуации населения организована эвакуация автотранспорта, сельхозтехники и домашнего скота на незатапливаемые подготовленные территории.

«Уровень воды в реке Енисей в районе поселка Ворогово Туруханского района спадает. На сегодняшний день вода ушла из 151 дома, остаются подтопленными 97 жилых домов, в которых проживает 256 человек.

Вертолетом Ми-8 из пункта временного размещения в поселке Бор доставлены в поселок Ворогово 80 человек, из них 40 детей, — сказал собеседник агентства.