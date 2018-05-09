С воронежской трассы вылетела фура

Сегодня, 9 мая, примерно в 5 часов утра на трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе произошло серьезное ДТП. Фура «Даф» ушла на обочину, сбила ограждение, слетела в кювет и перевернулась. По данным ГУ МЧС по Воронежской области, водитель не пострадал.

Чего не скажешь о машине. У грузовика серьезные повреждения. На место выезжала пожарная команда в составе четырех человек. Спасатели помогали вытянуть фуру на дорогу и снова поставить на колеса.