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09:17 (мск), источник: Комсомольская правда

С воронежской трассы вылетела фура

Тяжелый грузовик рухнул набок.

Сегодня, 9 мая, примерно в 5 часов утра на трассе М-4 «Дон» в Верхнемамонском районе произошло серьезное ДТП. Фура «Даф» ушла на обочину, сбила ограждение, слетела в кювет и перевернулась. По данным ГУ МЧС по Воронежской области, водитель не пострадал.

Чего не скажешь о машине. У грузовика серьезные повреждения. На место выезжала пожарная команда в составе четырех человек. Спасатели помогали вытянуть фуру на дорогу и снова поставить на колеса.

Причина аварии пока неясна. Возможно, водитель не совладал со сном (дальнобойщики знают, что раннее утро — самое опасное в этом отношении время).

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