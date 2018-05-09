В Казани произошел пожар в общественной бане
Накануне вечером в Казани на улице Товарищеская загорелась баня № 12, сообщили в
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Накануне вечером в Казани на улице Товарищеская загорелась баня № 12, сообщили в
Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что огонь охватил сауну на первом этаже.
— Через семь минут спасателям удалось ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 5 кв. м, — рассказали в МЧС.
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.