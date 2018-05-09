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10:05 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани произошел пожар в общественной бане

Накануне вечером в Казани на улице Товарищеская загорелась баня № 12, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что огонь охватил сауну на первом этаже.

 — Через семь минут спасателям удалось ликвидировать возгорание. Площадь пожара составила 5 кв. м, — рассказали в МЧС.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время устанавливаются причины возгорания.

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