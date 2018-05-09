В Екатеринбурге полицейский врезался на машине в припаркованный автомобиль

Уральские полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась накануне Дня Победы в Екатеринбурге. Во дворе дома на улице Большакова автомобиль врезался в другую машину, которая стояла на месте. Никто в аварии не пострадал, но как выяснилось впоследствии, за рулем сидел 53-летний сотрудник полиции.

— От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. — Инспекторами ГИБДД на него составлен административный протокол «невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.