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09:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге полицейский врезался на машине в припаркованный автомобиль

А когда ему предложили пройти провериться на алкоголь в крови, он отказался.

Уральские полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась накануне Дня Победы в Екатеринбурге. Во дворе дома на улице Большакова автомобиль врезался в другую машину, которая стояла на месте. Никто в аварии не пострадал, но как выяснилось впоследствии, за рулем сидел 53-летний сотрудник полиции.

— От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, — пояснили в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. — Инспекторами ГИБДД на него составлен административный протокол «невыполнение водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения». По данному факту проводится служебная проверка, по результатам которой полицейский будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам.

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