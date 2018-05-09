В Екатеринбурге полицейский врезался на машине в припаркованный автомобиль
А когда ему предложили пройти провериться на алкоголь в крови, он отказался.
А когда ему предложили пройти провериться на алкоголь в крови, он отказался.
Уральские полицейские разбираются в обстоятельствах аварии, которая случилась накануне Дня Победы в Екатеринбурге. Во дворе дома на улице Большакова автомобиль врезался в другую машину, которая стояла на месте. Никто в аварии не пострадал, но как выяснилось впоследствии, за рулем сидел 53-летний сотрудник полиции.
— От медицинского освидетельствования на состояние опьянения он отказался, — пояснили в