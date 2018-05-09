В Тольятти женщина получила химический ожог глаз от струи газового баллончика

По предварительным данным, она получила химический ожог глаз от струи газового баллончика, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Вызванные на место происшествия врачи тольяттинской «скорой» оказали женщине помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.