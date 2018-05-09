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09:43 (мск), источник: Volga News

В Тольятти женщина получила химический ожог глаз от струи газового баллончика

В среду, 9 мая, примерно в 06:21 на ул. Революционная в Автозаводском районе потребовалась экстренная помощь женщине в возрасте около 48 лет.

По предварительным данным, она получила химический ожог глаз от струи газового баллончика, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в оперативных структурах.

Вызванные на место происшествия врачи тольяттинской «скорой» оказали женщине помощь на месте и увезли ее в лечебное учреждение. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Пока неизвестно, было ли на женщину нападение с применением газового баллончика, либо он сработал в ее руках.

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