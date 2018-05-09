25-летний рецидивист ограбил нижегородку на остановке

В Нижнем Новгороде полицейские задержали мужчину, подозреваемого в совершении открытого хищения мобильного телефона. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Инцидент произошел несколько месяцев назад — 23 января 2018 года. В дежурную часть отдела полиции обратилась женщина, заявившая, что на одной из остановок общественного транспорта в Советском районе на нее напал незнакомый мужчина и открыто похитил сотовый телефон. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

В настоящее время сотрудникам уголовного розыска удалось установить подозреваемого в совершении данного преступления. Злоумышленником оказался 25-летний местный житель, который ранее уже вступал в конфликт с законом.