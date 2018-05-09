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10:47 (мск), источник: ТАСС

Радикалы заблокировали в Киеве телеканал «Интер», требуя отменить программу ко Дню Победы

Националисты назвали концерт, который должны показать в честь праздника, пропагандистским и антиукраинским контентом.

КИЕВ, 9 мая. /ТАСС/. Представители украинской ультраправой партии «Национальный корпус» (организация запрещена в РФ) в среду утром заблокировали в Киеве редакцию телеканала «Интер», чтобы не допустить показ в эфире концерта в честь Дня Победы.

Мы требуем от телеканала снять с вечернего эфира к 9 мая пропагандистский, антиукраинской контент. Если этого не произойдет, мы оставляем за собой право на любые адекватные действия в ответ.
Представители украинской ультраправой партии «Национальный корпус»

Как передает корреспондент ТАСС с места события, возле здания «Интера» собралось около 30 человек, они установили палатку. Пока каких-либо инцидентов не произошло.

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Ранее Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал телеканал «Интер» внести изменения в свою программу ко Дню Победы и прекратить «раскалывать общество и использовать ветеранов в качестве материала для пропаганды». Нацсовет охарактеризовал праздничную программу как «очередную манипуляцию и танцы на ранах общества». Регулятор заявил, что попытки «фиксации советских стереотипов» не имеют ничего общего с реальностью, в которой живет украинское государство, и попросил вещателей «взвешенно и ответственно» относиться к программному наполнению, а также «обезопасить аудиторию от языка вражды и ненависти».

В проморолике предстоящего концерта ко Дню Победы на «Интере» его ведущие комментируют процесс декоммунизации на Украине, в частности, отмечают, что «нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников», а «их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве».

На «Интере» отказались от комментариев данного заявления.

Нацсовет неоднократно выносил предупреждения «Интеру», а также штрафовал один из самых рейтинговых на Украине телеканалов за демонстрацию советских фильмов. «Интер» не раз становился объектом нападений радикалов, обвиняющих его журналистов в «антигосударственной позиции». Самым крупным был погром осенью 2016 года. «Интер» входит в медиахолдинг Inter Media Group, который состоит в международной группе компаний Group DF, принадлежащей украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу.

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