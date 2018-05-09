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12:57 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

27-летний Замир Бахтеев, пропавший без вести в январе в Башкирии, найден мертвым

В Башкирии найден мертвым 27-летний Замир Бахтеев, пропавший без вести 28 января текущего года. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.

— Замир проживал в Хайбуллинском районе республики. Труп нашли в поле, — пояснил собеседник.

Информацию о поисках сообщали волонтеры. Они указывали, что Замир Бахтеев нуждался в медицинской помощи. Со слов родственников, парень ушел из дома 25 января и больше его никто не видел.

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