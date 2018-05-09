27-летний Замир Бахтеев, пропавший без вести в январе в Башкирии, найден мертвым
В Башкирии найден мертвым 27-летний Замир Бахтеев, пропавший без вести 28 января текущего года. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.
В Башкирии найден мертвым 27-летний Замир Бахтеев, пропавший без вести 28 января текущего года. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.
— Замир проживал в Хайбуллинском районе республики. Труп нашли в поле, — пояснил собеседник.
Информацию о поисках сообщали волонтеры. Они указывали, что Замир Бахтеев нуждался в медицинской помощи. Со слов родственников, парень ушел из дома 25 января и больше его никто не видел.