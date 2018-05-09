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15:58 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярске жёстко задержали нарушителя ПДД

За считанные минуты мужчина набрал себе штрафов на 20 тысяч рублей.

Во время загрузки произошла ошибка.

9 мая днём на улице Ястынской сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Honda Accord остановили для проверки документов. После того, как водителя «пробили» по базе, оказалось, что у того просрочены права и отсутствует страховка. Недолго думая, мужчина попытался скрыться. Резко тронувшись с места, он едва не сбил сотрудника ГИБДД, и затем проехал несколько метров по встречной обочине.

Полицейские догнали его только во дворе частного дома, куда тот свернул, вероятно, пытаясь спрятаться от погони. И здесь уже сотрудники ДПС подверглись нападению женщин, которые яростно обвиняли их в применении силы и мешали задержанию водителя.

Если с применением силы еще предстоит разобраться, то с водителем всё ясно — 4 протокола (за вождение без прав, отсутствие страховки, отказ остановиться и невыполнение требований полицейских) — потянут тысяч на 18−20.

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