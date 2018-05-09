В Красноярске жёстко задержали нарушителя ПДД

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=28410293&id=456239047&hash=cf84412aee6d79f4&hd=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

9 мая днём на улице Ястынской сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Honda Accord остановили для проверки документов. После того, как водителя «пробили» по базе, оказалось, что у того просрочены права и отсутствует страховка. Недолго думая, мужчина попытался скрыться. Резко тронувшись с места, он едва не сбил сотрудника ГИБДД, и затем проехал несколько метров по встречной обочине.

Полицейские догнали его только во дворе частного дома, куда тот свернул, вероятно, пытаясь спрятаться от погони. И здесь уже сотрудники ДПС подверглись нападению женщин, которые яростно обвиняли их в применении силы и мешали задержанию водителя.