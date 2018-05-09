Пожар в Ангарске: из-за некачественного китайского удлинителя загорелась квартира

ЧП произошло поздно вечером 8 мая в двухэтажном доме города Ангарска. Когда на место прибыла первая машина со спасателями, из окна квартиры на втором этаже валил густой дым и видны были языки пламени. Из соседних квартир люди в окно просили о помощи.

— По трехколенной лестнице со второго этажа спасли пожилую женщину, мужчину и ребенка. По маршевым лестницам спасатели вывели из задымленного подъезда еще 20 человек, — сообщили в ГУ МЧС России по Иркутской области.