Хотели скрыться в Молдове, не вышло: опубликованы кадры ареста иностранцев
Правоохранительные органы Молдовы обнародовали кадры операции по задержанию двух иностранцев, которых подозревают разбое.
Правоохранительные органы Молдовы обнародовали кадры операции по задержанию двух иностранцев, которых подозревают разбое.
КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Двое уроженцев Азербайджана задержаны в Молдове. Их объявили в международный розыск правоохранительные органы Украины, которые подозревают, что молодые люди входят в состав преступного формирования и участвовали в разбойном нападении, завершившемся смертью одного человека и ранением другого.
Как сообщили в среду в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел, кроме сотрудников этого учреждения в операции по поимке подозреваемых участвовали сотрудники Национального инспектората расследований, пограничники и офицеры Службы информации и безопасности Молдовы.
Оперативные мероприятия провели 8 мая, а кадры задержания опубликовали на следующий день.
«Расследование показало, что мужчины незаконно пересекли границу Республики Молдова, намереваясь изготовить поддельные документы, с помощью которых затем должны были выехать из страны в Турцию, где хотели скрыться от уголовной ответственности», — сообщили в прокуратуре.
В настоящее время 26-летний и 32-летний иностранцы арестованы на 72 часа. В скором времени будет инициирована процедура их экстрадиции.