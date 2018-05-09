Хотели скрыться в Молдове, не вышло: опубликованы кадры ареста иностранцев

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 9 мая — Sputnik. Двое уроженцев Азербайджана задержаны в Молдове. Их объявили в международный розыск правоохранительные органы Украины, которые подозревают, что молодые люди входят в состав преступного формирования и участвовали в разбойном нападении, завершившемся смертью одного человека и ранением другого.

Как сообщили в среду в Прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел, кроме сотрудников этого учреждения в операции по поимке подозреваемых участвовали сотрудники Национального инспектората расследований, пограничники и офицеры Службы информации и безопасности Молдовы.

Оперативные мероприятия провели 8 мая, а кадры задержания опубликовали на следующий день.

«Расследование показало, что мужчины незаконно пересекли границу Республики Молдова, намереваясь изготовить поддельные документы, с помощью которых затем должны были выехать из страны в Турцию, где хотели скрыться от уголовной ответственности», — сообщили в прокуратуре.