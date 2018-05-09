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16:19 (мск), источник: Sputnik.by

ГАИ: в Витебске водитель не заметил пешехода и сбил его насмерть

Подробности смертельного наезда на жителя Витебска, переходившего дорогу по пешеходному переходу, на радио Sputnik Беларусь рассказал начальник отделения агитации и пропаганды ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.

Источник: Sputnik.by
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Смертельное ДТП произошло в Витебске поздним вечером 8 мая. Около 22 часов в скорую помощь и на горячую линию 102 поступил звонок от очевидца о наезде на пешехода на улице Карла Маркса возле дома № 42. 63-летний водитель двигался в сторону улицы Академика Павлова и на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на рабочего завода тракторных запчастей.

«От полученных травм потерпевший 1963 года рождения скончался на месте. Как пояснил сотрудникам ГАИ виновник аварии, он не заметил пешехода из-за слабой освещенности улицы. При проверке документов у водителя отсутствовал техосмотр на транспортное средство», — рассказал Казючиц.

ГАИ\: в Витебске водитель не заметил пешехода и сбил его насмерть.

Выяснилось, что в 2017 году этот же водитель дважды привлекался к административной ответственности, но уже как пешеход — за переход улицы в неположенном месте.

Сейчас по факту смертельного наезда проводится проверка, устанавливается физическое состояние водителя и погибшего мужчины. Изучается видеозапись, предоставленная одним из очевидцев случившегося.

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