Источник: Sputnik.by

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Смертельное ДТП произошло в Витебске поздним вечером 8 мая. Около 22 часов в скорую помощь и на горячую линию 102 поступил звонок от очевидца о наезде на пешехода на улице Карла Маркса возле дома № 42. 63-летний водитель двигался в сторону улицы Академика Павлова и на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на рабочего завода тракторных запчастей.

«От полученных травм потерпевший 1963 года рождения скончался на месте. Как пояснил сотрудникам ГАИ виновник аварии, он не заметил пешехода из-за слабой освещенности улицы. При проверке документов у водителя отсутствовал техосмотр на транспортное средство», — рассказал Казючиц.

ГАИ\: в Витебске водитель не заметил пешехода и сбил его насмерть.

Выяснилось, что в 2017 году этот же водитель дважды привлекался к административной ответственности, но уже как пешеход — за переход улицы в неположенном месте.