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16:34 (мск), источник: СуперОмск

Омичи сообщают о пожаре с ядовитыми выбросами на Левом берегу

Пожар произошел в среду, 9 мая, вечером на Левом берегу Омска.

Первые сообщения от очевидцев подкреплялись фотографиями с дальних планов. На кадрах было видно лишь ядовитый столб дыма от продуктов горения.

Позже выяснилось, что горела торговая точка по улице Енисейская, что в Кировском округе Омска. На место прибыли расчеты необходимых служб. В момент публикации материала шла активная борьба с огнем.

Причина возгорания пока что выясняется.

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