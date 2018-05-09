Омичи сообщают о пожаре с ядовитыми выбросами на Левом берегу
Пожар произошел в среду, 9 мая, вечером на Левом берегу Омска.
Пожар произошел в среду, 9 мая, вечером на Левом берегу Омска.
Первые сообщения от очевидцев подкреплялись фотографиями с дальних планов. На кадрах было видно лишь ядовитый столб дыма от продуктов горения.
Позже выяснилось, что горела торговая точка по улице Енисейская, что в Кировском округе Омска. На место прибыли расчеты необходимых служб. В момент публикации материала шла активная борьба с огнем.
Причина возгорания пока что выясняется.