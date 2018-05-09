Омичи сообщают о пожаре с ядовитыми выбросами на Левом берегу

Первые сообщения от очевидцев подкреплялись фотографиями с дальних планов. На кадрах было видно лишь ядовитый столб дыма от продуктов горения.

Позже выяснилось, что горела торговая точка по улице Енисейская, что в Кировском округе Омска. На место прибыли расчеты необходимых служб. В момент публикации материала шла активная борьба с огнем.